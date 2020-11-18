Размещение Ираном центрифуг в Натанзе не отвечает условиями СВПД - МАГАТЭ

Установка Ираном модернизированных центрифуг по обогащению урана в Натанзе не соответствует обязательствам Ирана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), однако речь не идет о прецеденте, заявил в среду гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Ранее в СМИ появилась информация, что Иран разместил на подземном предприятии по обогащению урана в районе Натанза каскад усовершенствованных центрифуг IR-2m и начал их запускать.

"Конечно, это превышение ограничений СВПД, но, в общем и целом, нет существенного увеличения в объемах деятельности в ядерной сфере..., которая уже и так введется в других местах. Это нюанс, но конечно, это не соответствует лимитам СВПД - я могу, конечно, подтвердить данный факт", - сказал он на пресс-конференции.

Он отметил, что каскад центрифуг был перемещен с другого объекта и что иранцы только сейчас начинают запуск каскада.

При этом он напомнил, что Иран ранее уведомил другие стороны о строительстве подземного объекта в Натанзе.

В июле этого года на иранском ядерном объекте в Натанзе, где проводилось обогащение урана, произошел пожар. Иранские власти впоследствии назвали саботаж причиной аварии, но не стали публично озвучивать, кого именно подозревают в диверсии. Впоследствии Иран сообщил о строительстве подземного объекта в этом районе.

Ранее МАГАТЭ сообщало, что Иран продолжает увеличивать темпы накопления ядерного топлива, существенно превышая лимиты, предусмотренные СВПД от 2015 года. Так, Иран в 12 раз превысил предел, установленный СВПД - он составляет 202,8 кг. Иран также обогащает уран до уровня в 4,5%, хотя договоренности допускают уровень лишь в 3,67%.

Иран и "шестерка" стран (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция) согласовали СВПД в 2015 году, план подразумевал отмену санкций в отношении Ирана. В обмен Тегеран взял на себя ряд обязательств в атомной сфере.

В 2018 году из СВПД вышли США и возобновили односторонние санкции в отношении Ирана. А через год Тегеран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках ядерной сделки до тех пор, пока европейские участники сделки не обеспечат экономические интересы Ирана, прежде всего в нефтяной сфере, в условиях действия американских санкций.