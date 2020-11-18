Главный военный инспектор Армении заявил об отставке

Главный военный инспектор Армении Мовсес Акопян заявил об уходе с должности.

"Да, я написал заявление об уходе. О причинах сообщу позже", - сказал Акопян в среду местным СМИ.

Ранее Акопян занимал должности начальника Главного штаба ВС Армении, министра обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.