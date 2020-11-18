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Регион 18.11.2020 16:32

Главный военный инспектор Армении заявил об отставке

Главный военный инспектор Армении Мовсес Акопян заявил об уходе с должности.

"Да, я написал заявление об уходе. О причинах сообщу позже", - сказал Акопян в среду местным СМИ.

Ранее Акопян занимал должности начальника Главного штаба ВС Армении, министра обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АРМИЯ, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]