Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

16.11 $/bbl   WTI 41.34 1.21 Brent 43.82 1.04

Погода в Баку

  ночь день

АПК 18.11.2020 16:40

Азербайджан в январе-октябре сократил импорт продовольствия на 0,7%

Азербайджан в январе-октябре 2020 года сократил импорт продовольствия на 0,7% - до $1 млрд 332 млн 904,19 тыс., сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

В структуре продовольственного импорта основной объем пришелся на пшеницу – 1 млн 141 тыс. 608,57 тонн (спад на 16,7%) на $243 млн 444,85 тыс., плодоовощную продукцию - 275 тыс. 650,06 тонн (рост на 0,6%) на сумму $158 млн 849,89 тыс., мясо - 36 тыс. 163,42 тонн (спад на 13,5%) на сумму $65 млн 962,18 тыс., масла растительного и животного происхождения - 133 тыс. 994,44 тонн (рост на 8,3%) на $126 млн 980,36 тыс.

Импорт сливочного масла в Азербайджан в январе-октябре 2020 года составил 13 тыс. 707,5 тонн (рост на 22,9%) на $67 млн 486,56 тыс.

В целом, на продовольствие пришлось 15,2% всего импорта в Азербайджан за отчетный период.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, ИМПОРТ


Похожие новости


Азербайджан в I полугодии увеличил импорт продовольствия на 5,2% Азербайджан в I квартале 2020г сократил импорт продовольствия на 8,3% Азербайджан в январе-ноябре увеличил импорт продовольствия почти на 21,3% Азербайджан в январе-сентябре увеличил импорт продовольствия почти на 18% Азербайджан в январе-августе увеличил импорт продовольствия на 14% Азербайджан в январе-июле увеличил импорт продовольствия на 11,5%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]