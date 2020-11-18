Азербайджан в январе-октябре сократил импорт продовольствия на 0,7%

Азербайджан в январе-октябре 2020 года сократил импорт продовольствия на 0,7% - до $1 млрд 332 млн 904,19 тыс., сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).
В структуре продовольственного импорта основной объем пришелся на пшеницу – 1 млн 141 тыс. 608,57 тонн (спад на 16,7%) на $243 млн 444,85 тыс., плодоовощную продукцию - 275 тыс. 650,06 тонн (рост на 0,6%) на сумму $158 млн 849,89 тыс., мясо - 36 тыс. 163,42 тонн (спад на 13,5%) на сумму $65 млн 962,18 тыс., масла растительного и животного происхождения - 133 тыс. 994,44 тонн (рост на 8,3%) на $126 млн 980,36 тыс.
Импорт сливочного масла в Азербайджан в январе-октябре 2020 года составил 13 тыс. 707,5 тонн (рост на 22,9%) на $67 млн 486,56 тыс.
В целом, на продовольствие пришлось 15,2% всего импорта в Азербайджан за отчетный период.
Н.Аббасова
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