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Карабахский конфликт 18.11.2020 16:46

Армяне из 7 сел в районе Агдаре должны покинуть их до 20 ноября в связи с переходом территорий под контроль Азербайджана

Семь сел в районе Агдаря, населенных армянами, переходят под контроль Азербайджана до 20 ноября.

В соответствии с трехсторонним заявлением лидеров Азербайджана, Армении и России села Нор Марага, Нор Айгестан, Нор Сейсулан, Нор Кармираван, Нор Айкаджур, Овташен, Нор Джраберд Мартакертского района переходят под контроль Азербайджана. Эти села, согласно азербайджанской стороне, находятся в Агдамском районе, который должен быть передан Азербайджану до 20 ноября.

В целом, эти села должны покинуть 2 тыс. человек.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, РАЙОН, ПЕРЕСЕЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]