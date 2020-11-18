Армяне из 7 сел в районе Агдаре должны покинуть их до 20 ноября в связи с переходом территорий под контроль Азербайджана

Семь сел в районе Агдаря, населенных армянами, переходят под контроль Азербайджана до 20 ноября.

В соответствии с трехсторонним заявлением лидеров Азербайджана, Армении и России села Нор Марага, Нор Айгестан, Нор Сейсулан, Нор Кармираван, Нор Айкаджур, Овташен, Нор Джраберд Мартакертского района переходят под контроль Азербайджана. Эти села, согласно азербайджанской стороне, находятся в Агдамском районе, который должен быть передан Азербайджану до 20 ноября.

В целом, эти села должны покинуть 2 тыс. человек.