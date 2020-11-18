США поддерживают демократию в Армении - посол

Соединенные Штаты поддерживают демократические процессы в Армении, заявила американский посол в Ереване Лин Трейси на встрече с лидером оппозиционной парламентской фракции "Светлая Армения" Эдмоном Марукяном.

"Посол Трейси сегодня встретилась с руководителем парламентской фракции "Светлая Армения" Эдмоном Марукяном. Посол подчеркнула, что США поддерживают демократические институты и процессы в Армении", - говорится сообщении, опубликованном в твиттере посольства в среду.

Ранее Марукян заявил о необходимости отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и формирования переходного правительства.

Оппозиционные партии проводят в Ереване акции протеста с требованием отставки премьер-министра после принятия им совместно с РФ и Азербайджаном заявления о прекращении огня и вводе миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче азербайджанцам ряда территорий в регионе. В Армении это заявление было воспринято как капитуляция. Вместе с тем, парламентской оппозиции пока не удалось добиться проведения заседания парламента, чтобы заявить о недоверии премьер-министру.

В среду в Ереване пройдет очередной митинг оппозиции.