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Регион 18.11.2020 16:47

США поддерживают демократию в Армении - посол

Соединенные Штаты поддерживают демократические процессы в Армении, заявила американский посол в Ереване Лин Трейси на встрече с лидером оппозиционной парламентской фракции "Светлая Армения" Эдмоном Марукяном.

"Посол Трейси сегодня встретилась с руководителем парламентской фракции "Светлая Армения" Эдмоном Марукяном. Посол подчеркнула, что США поддерживают демократические институты и процессы в Армении", - говорится сообщении, опубликованном в твиттере посольства в среду.

Ранее Марукян заявил о необходимости отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и формирования переходного правительства.

Оппозиционные партии проводят в Ереване акции протеста с требованием отставки премьер-министра после принятия им совместно с РФ и Азербайджаном заявления о прекращении огня и вводе миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче азербайджанцам ряда территорий в регионе. В Армении это заявление было воспринято как капитуляция. Вместе с тем, парламентской оппозиции пока не удалось добиться проведения заседания парламента, чтобы заявить о недоверии премьер-министру.

В среду в Ереване пройдет очередной митинг оппозиции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ДЕМОКРАТИЯ, США, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]