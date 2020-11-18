Парламент Армении назначил и.о. глав МИД и МЧС

Обязанности министра иностранных дел Армении будет исполнять Артак Апитонян, сообщили в парламенте.
"Обязанности главы МИД Армении возложены на Артака Апитоняна. На вопросы будет отвечать он", - сказала вице-спикер Лена Назарян на заседании парламента.
Назарян также сообщила, что обязанности главы МЧС возложены на замминистра Армена Памбухчяна.
Глава МЧС Феликс Цолакян 17 ноября подал в отставку.
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