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Регион 18.11.2020 16:57

Парламент Армении назначил и.о. глав МИД и МЧС

Обязанности министра иностранных дел Армении будет исполнять Артак Апитонян, сообщили в парламенте.

"Обязанности главы МИД Армении возложены на Артака Апитоняна. На вопросы будет отвечать он", - сказала вице-спикер Лена Назарян на заседании парламента.

Назарян также сообщила, что обязанности главы МЧС возложены на замминистра Армена Памбухчяна.

Глава МЧС Феликс Цолакян 17 ноября подал в отставку.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]