Пашинян против формирования в Армении правительства национального согласия

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил против формирования в стране правительства национального согласия, структуру кабмина менять не будут.

"Важно формирование национального согласия. Не всегда формирования правительства под таким заголовком (национального согласия - ИФ) формируют национальное согласие. Наша задача - создать атмосферу национального согласия, обеспечить стабильность и безопасность", - сказал Пашинян, отвечая на вопросы депутатов парламента Армении в среду.

Он отметил, что в правительстве ожидаются кадровые изменения, но структура правительства изменена не будет.

"Ни одно правительство не может существовать без позволения народа. Это однозначно", - сказал Пашинян.

Ранее передать управление страной правительству национального согласия призывали президент Армении Армен Саркисян и представители оппозиции.

В Ереване в ночь на 10 ноября начались беспорядки и акции протеста. Оппозиционные партии проводят в армянской столице акции протеста с требованием отставки Пашиняна. Вместе с тем, парламентской оппозиции пока не удалось добиться проведения заседания парламента, чтобы заявить о недоверии премьер-министру.