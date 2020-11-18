США и их союзники провоцируют националистов в Армении и Азербайджане на срыв договоренности о перемирии в Карабахе - глава СВР

США и их европейские союзники провоцируют армянских и азербайджанских националистов на срыв договоренностей о прекращении огня в Карабахе, заявил в среду директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
"Ведущие страны НАТО стараются скрыть свое раздражение достигнутым при активном участии России соглашением Азербайджана и Армении о прекращении огня в Нагорном Карабахе. США и их союзники раздосадованы тем, что война остановлена при посредничестве Москвы. Ведь это, по сути, "обнулило" их многолетнюю работу по вытеснению России из Закавказья", - говорится в заявлении Нарышкина, распространённом пресс-службой СВР.
"По имеющейся у нас информации, некоторые западные страны через имеющиеся каналы провоцируют армянских и азербайджанских националистов на дискредитацию и срыв договоренности о прекращении огня. Армян пытаются убедить в том, что мир в Нагорном Карабахе - это поражение Еревана. Вбрасывается идея о необходимости "войны до победного конца". Азербайджанцам, напротив, говорят, что Кремль "украл у них победу", когда азербайджанская армия была в шаге от взятия Ханкенди", - рассказал Нарышкин.
Он отметил, что ни США, ни Европа не хотят мириться со сложившимся балансом сил в регионе: "В целях его "демонтажа" они не придумали ничего лучше, чем вновь попытаться разжечь рознь между народами Азербайджана и Армении".
"Подобные действия - лишнее свидетельство того, что США и их европейские друзья, как всегда, решают свои задачи за счет интересов простых людей, в этот раз - азербайджанцев и армян. Американцев и европейцев не тревожит, что их провокации могут привести к новому кровопролитию и ввергнуть регион в тяжелый военный конфликт", - подчеркнул директор СВР.
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