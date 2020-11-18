Босния поддерживает территориальную целостность Азербайджана - Джаферович

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель президиума Боснии Шефик Джаферович обсудили ситуацию в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана.

«Джаферович поприветствовал подписание соглашения о прекращении огня в нагорно-карабахском регионе Азербайджана. Он отметил, что подписание этого заявления, основанного на нормах и принципах морали, справедливости и международного права, принесет стабильность всему региону и откроет новые перспективы. Джаферович проинформировал Алиева о поддержке Боснией территориальной целостности Азербайджана и соответствующей резолюции, принятой парламентской ассамблеей Боснии и Герцеговины», - сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

В свою очередь, Алиев сообщил Джаферовичу детали подписанного соглашения и проинформировал о ходе его реализации, а также о текущей ситуации в регионе.

«Алиев высоко оценил принципиальную позицию Джаферовича по вопросу поддержки территориальной целостности Азербайджана в Боснии и Герцеговине», - отмечается в сообщении.

В ходе телефонного разговора было отмечено, что между двумя странами существуют дружественные отношения на высоком уровне, есть большие возможности для расширения экономических связей.

При этом стороны договорились о проведении ответных официальных визитов на высшем уровне, когда позволит ситуация с пандемией коронавируса.

А.Мамедов