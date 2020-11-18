Нефть продолжает дорожать после данных о запасах в США, Brent - $44,45 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти в ходе торгов в среду, инвесторы оценивают итоги онлайн-встречи министров ОПЕК+, а также данные Минэнерго США о запасах нефти в стране.
Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в среду составляет $44,45 за баррель, что на $0,70 (1,6%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $41,92 за баррель, что на $0,49 (1,18%) выше уровня предыдущих торгов.
Данные министерства энергетики США, обнародованные в среду, показали увеличение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 13 ноября, на 768 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост запасов всего на 100 тыс. баррелей.
Запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, выросли за неделю на 1,2 млн баррелей.
Запасы бензина в США на прошлой неделе увеличились на 2,61 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 5,22 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали рост запасов бензина на 300 тыс. баррелей и сокращение запасов дистиллятов на 1,8 млн баррелей соответственно.
Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,2 млн баррелей, запасы бензина увеличились на 256 тыс. баррелей, дистиллятов - сократились на 5 млн баррелей.
Страны-участники ОПЕК+ по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ договорились продолжить изучение ситуации со спросом и предложением на рынке в IV квартале 2020 года и рассмотреть свои дальнейшие действия на мировом нефтяном рынке в 2021 году в ходе следующей министерской конференции стран ОПЕК и не-ОПЕК, запланированной на 1 декабря 2020 года, говорится в пресс-релизе правительства РФ.
Рынок ожидает, что ОПЕК+ продлит текущий уровень сокращения добычи на 7,7 млн б/с по меньшей мере еще на три месяца, пишет S&P Global Platts. При этом участники рынка рассчитывали на более решительные заявления по итогам встречи, которая прошла во вторник.
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