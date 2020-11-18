Премьеры РФ и Азербайджана обсудили перспективы развития железнодорожной инфраструктуры на Южном Кавказе

Главы правительств РФ и Азербайджана в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по перспективам развития железнодорожной инфраструктуры с учетом решений по нормализации транспортного сообщения на Южном Кавказе, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Согласно сообщению, Мишустин и Асадов обсудили график двусторонних контактов по правительственной линии и актуальные вопросы развития российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества.

Главы правительств обратили особое внимание на реализацию совместных проектов в промышленности, сельхозмашиностроении, фармацевтике и других областях, говорится в сообщении.

10 ноября было опубликовано заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина, в котором было объявлено о полном прекращении огня в зоне карабахского конфликта.

Там, в частности, говорится о том, что "разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе". "Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России", - сказано также в заявлении.

Согласно документу, "по согласованию сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана".