Премьеры РФ и Азербайджана обсудили перспективы развития железнодорожной инфраструктуры на Южном Кавказе

Главы правительств РФ и Азербайджана в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по перспективам развития железнодорожной инфраструктуры с учетом решений по нормализации транспортного сообщения на Южном Кавказе, сообщает пресс-служба правительства РФ.
Согласно сообщению, Мишустин и Асадов обсудили график двусторонних контактов по правительственной линии и актуальные вопросы развития российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества.
Главы правительств обратили особое внимание на реализацию совместных проектов в промышленности, сельхозмашиностроении, фармацевтике и других областях, говорится в сообщении.
10 ноября было опубликовано заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина, в котором было объявлено о полном прекращении огня в зоне карабахского конфликта.
Там, в частности, говорится о том, что "разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе". "Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России", - сказано также в заявлении.
Согласно документу, "по согласованию сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана".
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