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Дальнее зарубежье 19.11.2020 10:56

На Канарских островах открывают второй по счету лагерь для мигрантов

Правительство Испании открывает второй лагерь для мигрантов на острове Гран-Канария, куда за последнее время прибыло много людей, желающих получить статус беженца в ЕС, пишет в среду Associated Press.

"Мы должны были взять ситуацию под контроль, потому что мы не могли позволить всем этим людям ходить по улицам или по острову без каких-либо средств. Эти люди имеют право на достойное убежище", - заявил мэр города Моган Оналия Буэно.

Правительство Испании приняло решение разгрузить первый лагерь для переселенцев, в котором находятся около 2,3 тыс. мигрантов, и разместить на новой территории, предоставленной военными, на первом этапе около 800 человек.

По закону полиция может удерживать мигрантов, прибывающих без разрешения, в течение 72 часов. Исключением может стать карантин из-за положительного теста на COVID-19. Гуманитарные группы, работающие с беженцами, однако, утверждают, что переселенцы оставались ждать на пирсе более трех дней.

Открытие второго центра для мигрантов произошло на фоне усиливающейся критики со стороны местных властей и правозащитных групп. Местные власти утверждают, что не могут должным образом заботиться о тысячах мигрантах, которые прибывают на остров в последние недели.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ОСТРОВ, МИГРАНТЫ, ЛАГЕРЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]