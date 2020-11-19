На Канарских островах открывают второй по счету лагерь для мигрантов

Правительство Испании открывает второй лагерь для мигрантов на острове Гран-Канария, куда за последнее время прибыло много людей, желающих получить статус беженца в ЕС, пишет в среду Associated Press.

"Мы должны были взять ситуацию под контроль, потому что мы не могли позволить всем этим людям ходить по улицам или по острову без каких-либо средств. Эти люди имеют право на достойное убежище", - заявил мэр города Моган Оналия Буэно.

Правительство Испании приняло решение разгрузить первый лагерь для переселенцев, в котором находятся около 2,3 тыс. мигрантов, и разместить на новой территории, предоставленной военными, на первом этапе около 800 человек.

По закону полиция может удерживать мигрантов, прибывающих без разрешения, в течение 72 часов. Исключением может стать карантин из-за положительного теста на COVID-19. Гуманитарные группы, работающие с беженцами, однако, утверждают, что переселенцы оставались ждать на пирсе более трех дней.

Открытие второго центра для мигрантов произошло на фоне усиливающейся критики со стороны местных властей и правозащитных групп. Местные власти утверждают, что не могут должным образом заботиться о тысячах мигрантах, которые прибывают на остров в последние недели.