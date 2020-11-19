Новак и вице-премьер Белоруссии Назаров обсудили экспорт белорусских нефтепродуктов через российскую инфраструктуру

Вице-премьеры РФ Александр Новак и Алексей Оверчук обсудили с вице-премьером Республики Беларусь Юрием Назаровым двустороннее сотрудничество в нефтяной сфере, сообщает пресс-служба правительства РФ.
Также стороны обсудили возможность использования российской инфраструктуры для экспорта белорусских нефтепродуктов. Вопрос создания соответствующих экономических условий остается на повестке двух стран.
В ходе выступления Александр Новак отметил, что российские компании ответственно исполняют взятые на себя обязательства по поставке нефти в адрес белорусских НПЗ.
"В соответствии с нашими договорённостями, российские компании продолжают стабильные поставки нефти на долгосрочных и взаимовыгодных условиях", - сообщил вице-премьер.
По словам Новака, такие условия поставок выгодны как для российской, так и для белорусской стороны.
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