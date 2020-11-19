Пентагон приветствовал намерение Великобритании увеличить расходы на оборону

- Исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер приветствовал планы Лондона по наращиванию военного бюджета.
"Министерство обороны США приветствует заявление Соединенного Королевства о значительном увеличении расходов на оборону", - говорится в заявлении Миллера, размещенном на сайте Пентагона.
В нем подчеркивается: "Великобритания - наш самый стойкий и дееспособный союзник, увеличение оборонных расходов свидетельствует о ее приверженности НАТО и нашей общей безопасности".
Решение об увеличении расходов "должно стать сигналом для всех свободных наций о том, что наиболее способные из нас могут и должны делать больше для противодействия возникающим угрозам нашим общим свободам и безопасности", говорится в заявлении.
Как сообщил накануне телеканал Sky News, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг планирует объявить о массированных дополнительных инвестициях в сферу обороны, сообщает.
Планируется, что премьер сообщит парламенту о своем решении выделить за четыре года дополнительно 16,5 млрд фунтов на оборонные нужды Великобритании. Это меньше, чем нужно армии для решения всех ее текущих проблем, отмечает телеканал, однако больше, чем ожидали в военном командовании с учетом экономических сложностей, вызванных пандемией коронавируса.
"Международная обстановка - самая напряженная и конкурентная со времён холодной войны. Британия должна быть верна своим историческим традициям и поддерживать наших союзников. Для этого нам нужно усилить все возможности (в сфере обороны - ИФ)", - говорится в речи, которую Джонсон собирается произнести перед членами парламента. Текст выступления попал в распоряжение Sky News.
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