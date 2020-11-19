Цены на нефть опускаются после двух дней подъема, Brent подешевела до $44,21 за баррель

Цены на нефть опускаются в четверг на опасениях снижения спроса в связи с продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19 по всему миру, а также новым витком карантинных мер в США.
Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 в четверг составляет $44,21 за баррель, что на $0,13 (0,29%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,59 (1,4%) - до $44,34 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $41,58 за баррель, что на $0,24 (0,57%) ниже уровня предыдущих торгов. В среду фьючерсы выросли в цене на $0,39 (0,9%) - до $41,82 за баррель.
За предыдущие две сессии цены на нефть выросли более чем на 4% благодаря новостям об успехе испытаний сразу нескольких вакцин от коронавируса. Однако в четверг рынок пошел вниз на новостях о новых ограничениях в Нью-Йорке, который был эпицентром пандемии во время первой волны. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о временном закрытии школ и полном переводе учащихся на дистанционное обучение.
В целом в США заболеваемость COVID-19 растет, а число смертей от коронавирусной инфекции уже превысило 250 тыс.
"Новые ограничения приведут к снижению мобильности и занятости, и это вызывает беспокойство у трейдеров", - отмечает аналитик Axi Стивен Иннес.
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC), собиравшийся ранее на этой неделе, отложил на две недели принятие рекомендации по тому, стоит ли увеличивать нефтедобычу на 2 млн б/с или лучше подождать, хотя очевидных причин для роста спроса или невероятных событий для падения предложения не предвидится.
При этом, по данным агентства Bloomberg, противоречия в рамках картеля растут, и, например, ОАЭ недовольны распределением квот и рассматривают возможность выхода из ОПЕК+.
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