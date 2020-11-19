Морские порты Азербайджана увеличили за 10 месяцев перевалку грузов на 6,4%

Морские порты Азербайджана в январе-октябре 2020 года увеличили перевалку грузов на 6,4% - до 7 млн 212,1 тыс. тонн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
«Из общего объема грузов 6 млн 767,4 тыс. тонн или 93,8% пришлось на международные транзитные грузы, 6,2% - местные грузы. Рост объема перевалки транзитных грузов по сравнению с январем-октябрем 2019 года составил 8,9%», - сообщили в комитете.
По данным Госкомстата, по состоянию на 1 ноября в портах Азербайджана оставалось 199,3 тыс. тонн грузов.
В 2019 году объем перевалки грузов через морские порты Азербайджана составили 8 млн 247,6 тыс. тонн, из которых 7 млн 547,2 тыс. тонн или 91,5% пришлось на международные транзитные грузы, 8,5% - местные грузы.
Все азербайджанские порты (Баку, Астара, Ленкорань и Сумгайыт) располагаются на побережье Каспийского моря. Бакинский порт располагает крупными нефтяными терминалами в Дюбенди и Сангачале. Кроме того, на территории нового Бакинского морского международного порта, строящегося в поселке Алят, в 2014 году был введен в эксплуатацию паромный терминал, в январе 2018 года – терминал Ro-Ro, введенные в строй в рамках первого этапа строительных работ.
Н.Аббасова
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