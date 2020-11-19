В Армении за сутки 1,5 тыс. заражений COVID-19, скончались 40 человек

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 тыс. 520 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 121 тыс. 979, сообщает в четверг единый информационный центр республики.

По данным центра, за сутки скончалось 40 человек с поставленным диагнозом COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 2 тыс. 348 человек. "Из них 1 тыс. 870 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 478 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса 88 тыс. 388 человек (+8 тыс. 319 за сутки). За минувшие сутки проведено 3 тыс. 796 тестов на COVID-19.