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Регион 19.11.2020 10:57

В Армении за сутки 1,5 тыс. заражений COVID-19, скончались 40 человек

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 тыс. 520 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 121 тыс. 979, сообщает в четверг единый информационный центр республики.

По данным центра, за сутки скончалось 40 человек с поставленным диагнозом COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 2 тыс. 348 человек. "Из них 1 тыс. 870 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 478 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса 88 тыс. 388 человек (+8 тыс. 319 за сутки). За минувшие сутки проведено 3 тыс. 796 тестов на COVID-19.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АРМЕНИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]