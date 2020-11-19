В Армении за сутки 1,5 тыс. заражений COVID-19, скончались 40 человек

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 тыс. 520 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 121 тыс. 979, сообщает в четверг единый информационный центр республики.
По данным центра, за сутки скончалось 40 человек с поставленным диагнозом COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 2 тыс. 348 человек. "Из них 1 тыс. 870 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 478 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.
Выздоровели после коронавируса 88 тыс. 388 человек (+8 тыс. 319 за сутки). За минувшие сутки проведено 3 тыс. 796 тестов на COVID-19.
Главы МИД стран ЕС обсудят Карабах
Босния поддерживает территориальную целостность Азербайджана - Джаферович
США и их союзники провоцируют националистов в Армении и Азербайджане на срыв договоренности о перемирии в Карабахе - глава СВР
Морские порты Азербайджана увеличили за 10 месяцев перевалку грузов на 6,4%
Грузоперевозки в Азербайджане в январе-октябре сократились на 19% из-за COVID-19, автоперевозки - на 27%
Новак и вице-премьер Белоруссии Назаров обсудили экспорт белорусских нефтепродуктов через российскую инфраструктуру
Число заражений COVID-19 в мире превысило 56,1 млн, жертв - почти 1,35 млн - университет Джонса Хопкинса
Число жертв коронавируса в США превысило 250 тыс. человек - университет Хопкинса
В Минздраве США рассчитывают получить 40 млн доз вакцин от COVID-19 к концу декабря
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
AccessBank предлагает фермерам новые микрокредиты
Моноэтническая Армения: Подготовка к социальному взрыву
AccessBank предлагает кредиты на сумму, равную размеру 10 ваших зарплат!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности
Ответы на 10 основных вопросов по миру в Карабахе
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты