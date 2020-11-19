Падение ВВП РФ в IV квартале может ускориться до 5% и даже глубже с 3,6% в III квартале - ЦБ РФ

Падение ВВП РФ в четвертом квартале 2020 года может ускориться до 5% или даже больше с 3,6% снижения в третьем квартале, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов на совместном заседании комиссий РСПП финансовой индустрии.
"Оценка предполагает, что в четвертом квартале динамика несколько ухудшится. Я сказал, что третий квартал было минус 3,6%. В четвертом квартале, скорее всего, будет минус 5%, может быть, даже чуть поглубже", - сказал Тремасов.
ЦБ ожидает, что пауза в восстановлении мировой и российской экономики продлится до весны 2021 года, а затем оно продолжится. "Пока в наш базовый сценарий мы закладываем некоторую паузу до весны и дальше продолжение восстановления", - отметил глава департамента.
"Восстановление, которое мы наблюдали в третьем квартале, оно действительно, носило бурный характер, в части потребительского спроса, особенно в товарной рознице, мы фактически вернулись на докризисные уровни, хотя по услугам провал большой и восстановление займет более длительный период. Это резкое восстановление, поддержанное как бюджетной политикой, так и денежно-кредитной политикой, сейчас берет паузу, связанную с влиянием второй волны пандемии. Причем влияние идет как по внешним каналам, так и по внутренним", - добавил Тремасов.
По его словам, Банк России в базовый прогноз не закладывает сценариев жесткого локдауна, как это было во втором квартале. "Тем не менее, рост эпидемиологических рисков сам по себе вызывает определенные эффекты самоограничения, что проявляется в снижении потребительской активности. В первую очередь, это проявляется в секторе услуг, по товарной рознице эффекты менее значимые. Эта пауза и в мире, и в российской экономике присутствует. Продлится, скорее всего, до весны следующего года", - подчеркнул Тремасов.
"Конечно, очень большую роль будет играть фактор появления вакцин. Если процесс вакцинации к середине следующего года приобретет устойчивый характер и станет понятно, что это работает, то, конечно, во втором полугодии следующего года мы можем увидеть какую-то волну ускорения в этом восстановительном подъеме", - добавил он.
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