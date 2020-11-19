Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

18.11 $/bbl   WTI 41.82 0.39 Brent 44.34 0.59

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 19.11.2020 15:03

Падение ВВП РФ в IV квартале может ускориться до 5% и даже глубже с 3,6% в III квартале - ЦБ РФ

Падение ВВП РФ в четвертом квартале 2020 года может ускориться до 5% или даже больше с 3,6% снижения в третьем квартале, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов на совместном заседании комиссий РСПП финансовой индустрии.

"Оценка предполагает, что в четвертом квартале динамика несколько ухудшится. Я сказал, что третий квартал было минус 3,6%. В четвертом квартале, скорее всего, будет минус 5%, может быть, даже чуть поглубже", - сказал Тремасов.

ЦБ ожидает, что пауза в восстановлении мировой и российской экономики продлится до весны 2021 года, а затем оно продолжится. "Пока в наш базовый сценарий мы закладываем некоторую паузу до весны и дальше продолжение восстановления", - отметил глава департамента.

"Восстановление, которое мы наблюдали в третьем квартале, оно действительно, носило бурный характер, в части потребительского спроса, особенно в товарной рознице, мы фактически вернулись на докризисные уровни, хотя по услугам провал большой и восстановление займет более длительный период. Это резкое восстановление, поддержанное как бюджетной политикой, так и денежно-кредитной политикой, сейчас берет паузу, связанную с влиянием второй волны пандемии. Причем влияние идет как по внешним каналам, так и по внутренним", - добавил Тремасов.

По его словам, Банк России в базовый прогноз не закладывает сценариев жесткого локдауна, как это было во втором квартале. "Тем не менее, рост эпидемиологических рисков сам по себе вызывает определенные эффекты самоограничения, что проявляется в снижении потребительской активности. В первую очередь, это проявляется в секторе услуг, по товарной рознице эффекты менее значимые. Эта пауза и в мире, и в российской экономике присутствует. Продлится, скорее всего, до весны следующего года", - подчеркнул Тремасов.

"Конечно, очень большую роль будет играть фактор появления вакцин. Если процесс вакцинации к середине следующего года приобретет устойчивый характер и станет понятно, что это работает, то, конечно, во втором полугодии следующего года мы можем увидеть какую-то волну ускорения в этом восстановительном подъеме", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ВВП, ЦБ, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Падение ВВП РФ в 2020г будет ближе к 4,5% из прогнозного коридора ЦБ (4,5-5,5%) - Набиуллина ВВП РФ во II квартале упал на 8,5% - чуть лучше ожиданий властей и меньше, чем в кризисы 1998 и 2009гг Мировой ВВП потеряет около $9 трлн из-за коронавируса Рост ВВП РФ в 2014 году составит 0,6% - Путин ЕБРР прогнозирует рецессию в России в 2015г под влиянием санкций Кудрин предрекает нулевой рост российской экономики в ближайшие 2-3 года

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]