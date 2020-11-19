Власти Великобритании для вакцинации от COVID-19 задействуют всех медработников, даже пенсионеров

Национальная служба здравоохранения Великобритании готова мобилизовать все имеющиеся в распоряжении профессиональные ресурсы для проведения массовой вакцинации от коронавируса COVID-19, сообщает британское издание The Guardian.

Согласно документу, поступившему в распоряжение издания, власти намерены задействовать всех медицинских работников, включая вышедших на пенсию врачей, медсестер и медиков-химиков для реализации масштабной программы по вакцинации населения от коронавируса.

Отмечается, что менее опытные врачи должны будут пройти двухчасовой онлайн тренинг.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Великобритании за время пандемии выявили более 1, 4 млн случаев заражения коронавирусом, более 53 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.