Лагард обещает крупный пакет стимулов от ЕЦБ в декабре

Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард пообещала крупный пакет стимулов от Центробанка в декабре, отметив, что экономика еврозоны, вероятно, "серьезно пострадает" в результате быстрого роста заболеваемости COVID-19 и новых ограничительных мер.

Она призвала правительства государств ЕС "без промедления" договориться о выделении ресурсов из антикризисного фонда, подчеркнув, что в данный момент бюджетное стимулирование должно быть приоритетом.

"ЕЦБ быстро и интенсивно ответил на первую волну пандемии коронавируса, ударившую по экономикам государств еврозоны. Мы будем действовать в текущей фазе кризиса с той же решимостью, используя тот же подход", - заявила Лагард в ходе слушаний в одном из комитетов Европарламента в четверг.

Следующее заседание ЕЦБ пройдет 10 декабря. Большинство экспертов ожидает, что европейский ЦБ увеличит объем экстренной программы выкупа облигаций на 500 млрд евро, сообщает агентство Bloomberg.

Лагард заявила в четверг, что выкуп активов, а также выдача банкам долгосрочных кредитов останутся для ЕЦБ главными инструментами для обеспечения низкой стоимости привлечения финансирования для компаний, государств и потребителей в течение всего периода кризиса.

Говоря о перспективах экономики, Лагард отметила, что новости о разработке вакцин от COVID-19 "вселяют надежду". Тем не менее, по ее словам, нет причин для сокращения мер поддержки экономики, поскольку массовая вакцинация займет некоторое время.

"Главным вызовом для властей будет преодоление периода до того, как вакцины получат широкое распространение, и экономика сможет удерживать импульс к росту, - заявила Лагард. - Вот почему сейчас более важно, чем когда бы то ни было, чтобы монетарная и бюджетная политика работали бок о бок".

Страны ЕС проводят очередную встречу в онлайн-формате в четверг для обсуждения совместных мер поддержки экономики. Ранее сообщалось, что Венгрия и Польша наложили вето на бюджет ЕС на 2021-2027 гг., а также на план восстановления экономики ЕС.