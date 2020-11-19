В Азербайджане зафиксирован новый антирекорд по числу заражений COVID-19 – около 2,6 тыс. человек

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 2 597 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 83 тыс. 994, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 2 239 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 23 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 1 053.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 59 тыс. 465 человек (+1 354 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 23 тыс. 476 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 12 874 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 562 тыс. 442 теста на COVID-19.
Х.Насирзаде
S&P видит риски для соблюдения трехстороннего соглашения по Карабаху
Бывший главный военный инспектор Армении был отозван из Карабаха после замечания жене премьера
Россия оказывала помощь Армении в ходе карабахского конфликта без просьбы Пашиняна - генерал
Турецкий ЦБ поднял ставку до 15% с 10,25%, как и ожидалось
Лагард обещает крупный пакет стимулов от ЕЦБ в декабре
Нефть увеличила потери на опасениях из-за коронавируса, Brent - $43,88 за баррель
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Власти Великобритании для вакцинации от COVID-19 задействуют всех медработников, даже пенсионеров
Помпео: Иерусалим - настоящая столица Израиля
Турция приобретет 20 млн доз вакцины от COVID-19 китайской компании Sinovac
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Сообщение пресс-службы ЗАО «Азербайджанские Авиалинии»
AccessBank предлагает фермерам новые микрокредиты
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности
Ответы на 10 основных вопросов по миру в Карабахе
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты