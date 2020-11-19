В Азербайджане зафиксирован новый антирекорд по числу заражений COVID-19 – около 2,6 тыс. человек

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 2 597 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 83 тыс. 994, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 2 239 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 23 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 1 053.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 59 тыс. 465 человек (+1 354 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 23 тыс. 476 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 12 874 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 562 тыс. 442 теста на COVID-19.

Х.Насирзаде