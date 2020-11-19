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Карабахский конфликт 19.11.2020 15:14

Патрули российских миротворцев сопровождали в Карабахе военных Азербайджана

Российские миротворцы в четверг в Карабахе сопроводили группу военных Азербайджана, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"19 ноября патрули российских миротворческих сил обеспечили безопасное передвижение из населенного пункта Шуша на территорию Физулинского района Республики Азербайджан пяти автомобилей с военнослужащими вооруженных сил Азербайджана", - заявил Конашенков на брифинге в четверг.

Других деталей прошедшей миссии представитель ведомства не привел.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, КАРАБАХ, АЗЕРБАЙДЖАН, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]