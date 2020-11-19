Патрули российских миротворцев сопровождали в Карабахе военных Азербайджана

Российские миротворцы в четверг в Карабахе сопроводили группу военных Азербайджана, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"19 ноября патрули российских миротворческих сил обеспечили безопасное передвижение из населенного пункта Шуша на территорию Физулинского района Республики Азербайджан пяти автомобилей с военнослужащими вооруженных сил Азербайджана", - заявил Конашенков на брифинге в четверг.

Других деталей прошедшей миссии представитель ведомства не привел.