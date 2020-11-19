На 5-ый день войны сбежали 1500 человек - армянский генерал

Решение армянских властей отправить на войну в Нагорный Карабах добровольцев было преступным, заявил в четверг генерал-полковник Мовсес Акопян, ушедший в минувшую среду в отставку с поста главного военного инспектора Армении.
"Совершено преступление. На третий день войны руководитель страны (премьер-министр Никол Пашинян - ИФ) приостановил мобилизацию, решив отправить добровольцев на передовую. Обоснования этого решения мне не известно. Мобилизация в Карабахе была осуществлена на 78%, в Армении - на 52%. Кроме того, совершенно секретным решением было сокращено пять полков", - сказал Акопян на пресс-конференции в Ереване.
По его словам, добровольцы сами решали, куда им направляться, распределение сил командованием осуществлялось неверно.
"На пятый день войны сбежали 1500 человек, которые были изолированы, чтобы не возвращаться в Армению и не вызывать панику. Их изначально отправили в неправильное место", - отметил Акопян.
Он также заявил, что план закупки вооружений был неоправданно изменен премьер-министром.
"Приобрели истребители Су-30СМ, зенитные ракетные комплексы "Оса". Ни одно из этих вооружений не выстрелило в этой войне. Нам не нужны были самолеты "Су", я обосновывал это раньше. Эти самолеты стоят здесь без боеприпасов. Согласно решению правительства России, запрещается продажа боеприпасов к этим истребителям вторым странам", - сказал Акопян.
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