Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

18.11 $/bbl   WTI 41.82 0.39 Brent 44.34 0.59

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 19.11.2020 15:16

На 5-ый день войны сбежали 1500 человек - армянский генерал

Решение армянских властей отправить на войну в Нагорный Карабах добровольцев было преступным, заявил в четверг генерал-полковник Мовсес Акопян, ушедший в минувшую среду в отставку с поста главного военного инспектора Армении.

"Совершено преступление. На третий день войны руководитель страны (премьер-министр Никол Пашинян - ИФ) приостановил мобилизацию, решив отправить добровольцев на передовую. Обоснования этого решения мне не известно. Мобилизация в Карабахе была осуществлена на 78%, в Армении - на 52%. Кроме того, совершенно секретным решением было сокращено пять полков", - сказал Акопян на пресс-конференции в Ереване.

По его словам, добровольцы сами решали, куда им направляться, распределение сил командованием осуществлялось неверно.

"На пятый день войны сбежали 1500 человек, которые были изолированы, чтобы не возвращаться в Армению и не вызывать панику. Их изначально отправили в неправильное место", - отметил Акопян.

Он также заявил, что план закупки вооружений был неоправданно изменен премьер-министром.

"Приобрели истребители Су-30СМ, зенитные ракетные комплексы "Оса". Ни одно из этих вооружений не выстрелило в этой войне. Нам не нужны были самолеты "Су", я обосновывал это раньше. Эти самолеты стоят здесь без боеприпасов. Согласно решению правительства России, запрещается продажа боеприпасов к этим истребителям вторым странам", - сказал Акопян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, ОШИБКИ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Бывший армянский военачальник заявил о лжи Минобороны Армении во время боев в Карабахе США предоставят помощь на $5 млн пострадавшим от войны в Карабахе Статус Карабаха является приоритетом Армении в повестке новых переговоров об урегулировании - премьер Пашинян признал ошибки в Карабахе Армения не обсуждала с США российские предложения по Карабаху - Пашинян Международный консенсус о передаче территорий Азербайджану сложился до начала войны - премьер Армении

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]