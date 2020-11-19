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Макроэкономика 19.11.2020 16:08

Турецкий ЦБ поднял ставку до 15% с 10,25%, как и ожидалось

Центробанк Турции в четверг принял решение о резком повышении ключевой процентной ставки, что совпало со средним прогнозом аналитиков.

Размер ставки по семидневным операциям РЕПО был увеличен сразу на 475 базисных пунктов - до 15% годовых с 10,25% годовых, сообщает агентство Anadolu.

Ужесточение денежно-кредитной политики будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнуто стабильное замедление темпов роста потребительских цен, говорится в сообщении банка. Также в нем отмечается, что восстановление экономической активности в Турции продолжается, несмотря на неопределенность в краткосрочной перспективе из-за частичных ограничений, введенных для сдерживания роста заболеваний COVID-19.

Заседание руководства ЦБ в четверг стало первым после назначения в начале ноября президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом нового главы банка - экс-министра финансов Наджи Айбала.

По данным опроса 27 экономистов, проводившемся Anadolu в среду, прогноз подъема ставки по итогам заседания 19 ноября колебался до 200 до 550 б.п. Респонденты в среднем ожидают, что на конец текущего года она будет составлять 15,25% годовых, при этом разброс оценок составляет от 13,75% до 16,25% годовых.

Курс турецкой валюты после объявления решения ЦБ подскочил до максимума почти за два месяца - 7,5 лиры/$1. На прошлой неделе она подорожала на 12% после того, как Эрдоган представил новый план восстановления экономики, основанный на ценовой стабильности, сообщает Trading Economics. Он также подчеркнул необходимость наращивания валютных резервов, которые сильно сократились из-за усилий ЦБ и госбанков по поддержке стоимости лиры.

Ноябрьская встреча руководства ЦБ Турции стала десятой в этом году. В октябре ключевая ставка не менялась после того, как в сентябре она была поднята сразу на 200 базисных пунктов.

В 2019 году за восемь заседаний ставка была сокращена вдвое - с 24% годовых до 12% годовых.

Центробанк в 2020 году проведет еще две встречи, на которых будет обсуждаться денежно-кредитная политика.

Турецкая нацвалюта в 15:57 торгуется на уровне 7,5915 лиры/$1 против 7,7064 лиры/$1 на закрытие предыдущих торгов. Две недели назад ее курс падал до исторического минимума в 8,6 лиры/$1.

Турецкая валюта в этом году демонстрирует наихудшее падение среди стран emerging markets из-за обеспокоенности инвесторов в отношении истощения валютных запасов страны, инфляционного давления, масштабного дефицита счета текущих операций и напряженных отношений между Анкарой и Афинами. Дополнительным негативным фактором последнего времени стал азербайджано-армянский конфликт в Нагорном Карабахе.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЦЕНТРОБАНК, СТАВКА


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