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Карабахский конфликт 19.11.2020 16:10

Россия оказывала помощь Армении в ходе карабахского конфликта без просьбы Пашиняна - генерал

Россия оказывала военную помощь Армении в период карабахской войны без просьбы премьер-министра Никола Пашиняна, заявил генерал-полковник Мовсес Акопян, накануне ушедший в отставку с поста главного военного инспектора Армении.

"По состоянию на 30 сентября Пашинян не звонил Путину с просьбой о содействии. Россия, как братская нам страна, осуществляла поставки, исходя из своей совести. Россия предоставила максимум, что было возможно. Дала то, о чем мы в жизни не мечтали", - сказал Акопян на пресс-конференции в четверг.

Генерал также заявил, что в период боевых действий в Нагорном Карабахе армянская сторона задействовала оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

"Искандер" во время войны был применен. Не могу сказать, где", - сказал Акопян журналистам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ПОМОЩЬ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]