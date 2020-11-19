Россия оказывала помощь Армении в ходе карабахского конфликта без просьбы Пашиняна - генерал

Россия оказывала военную помощь Армении в период карабахской войны без просьбы премьер-министра Никола Пашиняна, заявил генерал-полковник Мовсес Акопян, накануне ушедший в отставку с поста главного военного инспектора Армении.

"По состоянию на 30 сентября Пашинян не звонил Путину с просьбой о содействии. Россия, как братская нам страна, осуществляла поставки, исходя из своей совести. Россия предоставила максимум, что было возможно. Дала то, о чем мы в жизни не мечтали", - сказал Акопян на пресс-конференции в четверг.

Генерал также заявил, что в период боевых действий в Нагорном Карабахе армянская сторона задействовала оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

"Искандер" во время войны был применен. Не могу сказать, где", - сказал Акопян журналистам.