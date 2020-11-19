Бывший главный военный инспектор Армении был отозван из Карабаха после замечания жене премьера

Генерал-полковник Мовсес Акопян, ушедший в минувшую среду в отставку с поста главного военного инспектора Армении, заявил, что был отозван из Нагорного Карабаха во время боевых действий из-за замечания жене армянского премьера Никола Пашиняна.

"Я попросил жену Пашиняна выйти из командного центра в Карабахе, поскольку осуществляется управление, столько мужчин в напряженном состоянии, которые могут и выругаться матом, и ее присутствие нежелательно. После этого меня вызвали в Ереван", - сказал Акопян на пресс-конференции в четверг.

По его словам, ему запретили возвращаться в Нагорный Карабах.

"Я написал Пашиняну - отправьте меня в обратно в Карабах, он даже не прочел мое сообщение. Потом меня отправили сдавать тест на коронавирус, проверку легких. Результаты были отрицательными, но каким-то образом потом появились документы, что у меня воспаление легких, что не соответствовало действительности. Мне сказали, что я не могу возвращаться в Карабах, заходить в командный центр, поскольку у меня, якобы, коронавирус. Выводы делайте сами", - заявил Акопян журналистам.