Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

18.11 $/bbl   WTI 41.82 0.39 Brent 44.34 0.59

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 19.11.2020 16:12

Бывший главный военный инспектор Армении был отозван из Карабаха после замечания жене премьера

Генерал-полковник Мовсес Акопян, ушедший в минувшую среду в отставку с поста главного военного инспектора Армении, заявил, что был отозван из Нагорного Карабаха во время боевых действий из-за замечания жене армянского премьера Никола Пашиняна.

"Я попросил жену Пашиняна выйти из командного центра в Карабахе, поскольку осуществляется управление, столько мужчин в напряженном состоянии, которые могут и выругаться матом, и ее присутствие нежелательно. После этого меня вызвали в Ереван", - сказал Акопян на пресс-конференции в четверг.

По его словам, ему запретили возвращаться в Нагорный Карабах.

"Я написал Пашиняну - отправьте меня в обратно в Карабах, он даже не прочел мое сообщение. Потом меня отправили сдавать тест на коронавирус, проверку легких. Результаты были отрицательными, но каким-то образом потом появились документы, что у меня воспаление легких, что не соответствовало действительности. Мне сказали, что я не могу возвращаться в Карабах, заходить в командный центр, поскольку у меня, якобы, коронавирус. Выводы делайте сами", - заявил Акопян журналистам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, ИНЦИДЕНТ


Похожие новости


На 5-ый день войны сбежали 1500 человек - армянский генерал Бывший армянский военачальник заявил о лжи Минобороны Армении во время боев в Карабахе США предоставят помощь на $5 млн пострадавшим от войны в Карабахе Статус Карабаха является приоритетом Армении в повестке новых переговоров об урегулировании - премьер Пашинян признал ошибки в Карабахе Армения не обсуждала с США российские предложения по Карабаху - Пашинян

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]