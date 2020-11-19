S&P видит риски для соблюдения трехстороннего соглашения по Карабаху

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings не видит возможного политического решения нагорно-карабахского конфликта, несмотря на недавно согласованное прекращение огня.
«На наш взгляд, усиление вызовов, стоящих перед правительством Армении, на фоне внутренних протестов против трехстороннего соглашения может создать риски для реализации перемирия, заключенного при посредничестве России. В отличие от трех предыдущих безуспешных попыток прекращений огня за последние несколько недель, последнее соглашение до сих пор соблюдается. Тем не менее, мы считаем, что риски для устойчивого и полного соблюдения перемирия сохраняются», - отмечает S&P, передает «Интерфакс-Азербайджан».
S&P отмечает, что экономика Азербайджана была ослаблена последствиями COVID-19 и падением цен на нефть в начале текущего года.
«С учетом рисков ухудшения ситуации мы ожидаем, что дефицит сводного бюджета Азербайджана составит 6,5% и 1,5% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно по сравнению с профицитом в 11% в 2019 году. После резкого экономического спада примерно на 7% это год, мы думаем, что реальный ВВП восстановится лишь умеренно в 2021 году», - говорится в отчете.
А. Мамедов
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