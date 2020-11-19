Госсовет Франции предписал французскому государству подтвердить усилия по защите климата

Государственный совет Франции принял в четверг решение, согласно которому французское государство должно в течение трехмесячного срока доказать способность выполнить свои обязательства по сокращению эмиссии парниковых газов.
Французские СМИ сообщили, что высшая судебная инстанция страны по административным делам впервые вынесла решение по тяжбе, связанной с борьбой против климатических изменений, дав государству три месяца на то, чтобы подтвердить свои усилия по выполнению соответствующих обязательств.
С претензией по данному вопросу в Госсовет обратилась французская коммуна Гранд-Синт, расположенная на севере страны близ границы с Бельгией, при поддержке еще ряда городов и неправительственных организацией, предпринявших аналогичные демарши в отношении государства.
Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью изданию Le Grand Continent 12 ноября позиционировал себя как сторонника защиты окружающей среды.
"Я беру это на себя, и я говорил несколько раз: борьба против изменения климата и за биологическое разнообразие - это главное в политическом выборе, который мы должны сделать", - заявил Макрон.
"Финансирование борьбы с изменением климата стало для Франции приоритетом со времени ее председательства на COP21 (на 21-й конференции ООН по климатическим изменениям, которая проходила в Париже в 2015 году, - ИФ). Эти усилия предпринимаются для того, чтобы перенаправить государственное и частное финансирование в инвестиции в пользу климата, что составляет одну из целей Парижского соглашения (2015 года)", - говорится в комментарии на сайте МИД Франции.
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