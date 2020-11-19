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Дальнее зарубежье 19.11.2020 18:22

Госсовет Франции предписал французскому государству подтвердить усилия по защите климата

Государственный совет Франции принял в четверг решение, согласно которому французское государство должно в течение трехмесячного срока доказать способность выполнить свои обязательства по сокращению эмиссии парниковых газов.

Французские СМИ сообщили, что высшая судебная инстанция страны по административным делам впервые вынесла решение по тяжбе, связанной с борьбой против климатических изменений, дав государству три месяца на то, чтобы подтвердить свои усилия по выполнению соответствующих обязательств.

С претензией по данному вопросу в Госсовет обратилась французская коммуна Гранд-Синт, расположенная на севере страны близ границы с Бельгией, при поддержке еще ряда городов и неправительственных организацией, предпринявших аналогичные демарши в отношении государства.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью изданию Le Grand Continent 12 ноября позиционировал себя как сторонника защиты окружающей среды.

"Я беру это на себя, и я говорил несколько раз: борьба против изменения климата и за биологическое разнообразие - это главное в политическом выборе, который мы должны сделать", - заявил Макрон.

"Финансирование борьбы с изменением климата стало для Франции приоритетом со времени ее председательства на COP21 (на 21-й конференции ООН по климатическим изменениям, которая проходила в Париже в 2015 году, - ИФ). Эти усилия предпринимаются для того, чтобы перенаправить государственное и частное финансирование в инвестиции в пользу климата, что составляет одну из целей Парижского соглашения (2015 года)", - говорится в комментарии на сайте МИД Франции.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ГОССОВЕТ, КЛИМАТ, ПРЕДПИСАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]