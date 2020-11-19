Экспорт нефтепродуктов из Белоруссии в январе-сентябре упал более чем на треть

Белоруссия в январе-сентябре 2020 года экспортировала 5,29 млн тонн нефтепродуктов, что на 34,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в материалах Национального статистического комитета (Белстат).
В сентябре экспортировано почти 0,8 млн тонн нефтепродуктов против 0,72 млн тонн в августе и 0,78 млн тонн в июле. Экспорт белорусских нефтепродуктов стабилизировался со второго полугодия после его резкого падения в начале года.
В стоимостном выражении экспорт нефтепродуктов упал на 57,9% - до $1,72 млрд. Средняя цена экспорта в январе-сентябре этого года была равна $324,6 за 1 тонну, что на 35,3% ниже, чем в январе-сентябре 2019 года (в январе-августе - $391,4).
В структуре экспорта поставки на Украину составили 2,2 млн тонн (снижение на 14%) на сумму $868,2 млн (снижение на 44,1%), в страны ЕС - 628,1 тыс. тонн (снижение на 56,4%) на $191,8 млн (снижение на 72,7%), в Великобританию - 2,2 млн тонн (снижение на 43,7%) на $548,9 млн (снижение на 68,1%).
По данным Белстата, экспорт добываемой на территории Белоруссии нефти в отчетный период уменьшился на 34,1% - до 787 тыс. тонн, в стоимостном выражении - на 50,2%, до $209,9 млн.
Резкое снижение экспорта нефтепродуктов из Белоруссии в текущем году объясняется практически полным отсутствием поставок нефти из РФ в первом квартале. В этих условиях весь объем добываемой на территории Белоруссии нефти был направлен на переработку на местных НПЗ. Регулярные поставки сырья из РФ на белорусские НПЗ возобновлены с апреля.
В 2019 году экспорт нефтепродуктов из Белоруссии сократился на 11,7% по сравнению с предыдущим годом - до 10,52 млн тонн. Экспорт нефти собственной добычи составил 1,65 млн тонн (рост на 0,6%).
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