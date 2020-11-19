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СНГ 19.11.2020 19:00

Эстония призвала ввести санкции против предприятий Евросоюза, поддерживающих "режим Лукашенко"

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал ввести дополнительные санкции в отношении властей Белоруссии и дополнить санкционный список предприятиями ЕС, поддерживающими "режим Лукашенко", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Эстонии.

"Необходимо прореагировать на смерть 31-летнего Романа Бондаренко, потерявшего на минувшей неделе жизнь в результате жестких действий сил безопасности Беларуси. Виновных в этой трагедии необходимо привлечь к ответственности, и мы призываем государства ЕС установить дополнительные санкции в отношении официальных лиц Беларуси. Предприятия, поддерживающие режим Лукашенко, следует добавить в санкционный список", - заявил Рейнсалу на неофициальной онлайн-встрече глав МИД ЕС в четверг.

По его словам, напряженная обстановка в Белоруссии длится уже более ста дней, и давление властей на мирных протестующих стало более жестким.

В связи с этим Эстония совместно с Бельгией, Германией, Францией и Великобританией подняла на минувшей неделе вопрос об итогах выборов в Белоруссии в Совете безопасности ООН, отметил Рейнсалу.

В Белоруссии уже более трех месяцев продолжаются массовые акции протеста после оглашения результатов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ЕС, БЕЛОРУССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]