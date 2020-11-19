Помпео первым среди госсекретарей США посетил еврейское поселение на Западном берегу реки Иордан

Госсекретарь США Майк Помпео, ранее прибывший с визитом в Израиль, стал первым главой американской дипломатии, который побывал в еврейском поселении на Западном берегу реки Иордан, сообщает в четверг издание "Джерузалем пост".

По данным издания, Помпео сделал остановку на винодельческом хозяйстве в Псаготе.

"Джерузалем пост" напоминает, что предшественники Помпео на посту госсекретаря США приезжали на Западный берег реки Иордан лишь на контролируемую Палестинской национальной администрацией территорию, но никогда ранее в еврейские поселения.

Однако при Помпео США стали считать данные поселения законными, указывает газета.

Позднее ожидается, что Помпео прибудет на Голанские высоты, суверенитет Израиля над которыми США признали в 2019 году. В планах Помпео - переговоры с главой МИД Израиля Габи Ашкенази

Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан, которые в Израиле называют историческими именами Иудея и Самария, создавались Израилем после Шестидневной войны в 1967 году. Израиль считает Западный берег реки Иордан спорной территорией, ООН считает ее оккупированной. Иорданская долина расположена вдоль реки Иордан - от озера Кинерет, которое еще называется Тивериадским, до Мертвого моря. Далее она простирается до Эйлатского залива. По Иорданской долине проходит самая длинная израильская автомагистраль.