Международные резервы РФ с 6 по 13 ноября сократились на $3,7 млрд

Международные резервы России на 13 ноября составили $583,9 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 6 ноября международные резервы равнялись $587,6 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $3,7 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.