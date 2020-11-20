Коронавирус продолжает стремительно распространяться в странах Азии, власти ужесточают меры

Высокие темпы распространения коронавируса COVID-19 продолжают фиксировать в ряде стран Азии, власти вводят дополнительные ограничения по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Рекордный рост заболеваемости вновь зафиксирован Японии - за сутки 2 тыс. 377 инфицированных, тогда как накануне этот показатель составил 2 тыс. 201. Скончались еще 16 человек.

Очередной рекорд по уровню заболеваемости COVID-19 установлен в японской столице Токио - 534; предыдущий рекорд зафиксировали накануне - 493. Всего в городе выявили 36 тыс. 265 случаев, а в настоящий момент инфицированных с тяжелым течением болезни насчитывается 38 человек.

За Токио по количеству новых заражений идут Осака (338) и остров Хоккайдо (267). Общее количество диагностированных случаев заражения COVID-19 в Японии составило 126 тыс. 633, а смертей 1 тыс. 950. Наиболее неблагополучным с точки зрения эпидемиологии районом Японии остаются Токио, Осака и префектура Канагава.

В четверг премьер-министр Японии Йосихидэ Суга объявил, что в связи с распространением COVID-19 страна оказалась в ситуации, требующей максимальной готовности. Премьер обратился к населению с призывом выполнять меры безопасности, такие как носить маски, в том числе во время трапезы в ресторанах. Также он заявил, что поддержит местные власти в случае принятия ими ограничительных мер вроде требования от коммерческих заведений заканчивать работу раньше.

На высоком уровне держится заболеваемость COVID-19 в Иране: за 24 часа - еще 13 тыс. 223 случаев (накануне рекордные 13 тыс. 352). За сутки умерли еще 476 человек - немного меньше, чем в среду с 480 летальными исходами.

Всего за время эпидемии в стране диагностировали 815 тыс. 117 случаев COVID-19, скончались 43 тыс. 418 инфицированных. Между тем, свыше 570 тыс. заболевших выздоровели.

Накануне президент Ирана Хасан Рухани пообещал с субботы ввести в Иране дополнительные жёсткие ограничения, чтобы ограничить распространение коронавруса. В чем суть готовящихся ограничений он пока не сообщил. И хотя повторный режим изоляции в Иране еще не вводили, на Ближнем Востоке эта страна сильнее других пострадала от COVID-19.

В Индии зафиксировали рост суточной заболеваемости. Так, за последние 24 часа в стране выявили 45 тыс. 576 новых случаев коронавируса, в то время как предыдущие три дня этот показатель составлял ниже 39 тыс. Между тем, суточный показатель выздоровления выше показателя заболеваемости, во вторник он составил 48 тыс. 493.

Суточный прирост случаев смерти среди инфицированных составил 585. Из них 131 случай летального исхода приходится на Дели, что является рекордным показателем суточной смертности для столицы. Предыдущий максимальный прирост был зафиксирован 12 ноября со 104 случаями смерти.

Таким образом, общее число заражений в стране превышает отметку в 8,95 млн, скончались за время пандемии 131 тыс. 578 инфицированных коронавирусом. При этом свыше 8,3 млн заболевших выздоровели, что составляет 93,58% от всех заболевших жителей страны.

В Южной Корее отмечается максимальный с августа рост заболеваемости коронавирусом: за последние сутки выявили 343 новых заражений COVID-19. Третий за пандемию суточный прирост превышает отметку в 300, предыдущий был зафиксирован 19 ноября, а более ранний - 29 августа. Также сообщается о двух новых смертях среди инфицированных.

Отмечается, что новые очаги болезни фиксируются в самых разных частях страны, что затрудняет для властей нейтрализацию угрозы.

Таким образом, общее количество случаев COVID-19 в Южной Корее достигло 29 тыс. 654, а смертей среди людей с коронавирусом - 498. При этом более 26 тыс. южнокорейцев успешно переболели коронавирусом.

В четверг в Сеуле, Кванджу и некоторых районах провинции Канвондо вступили в силу ужесточенные правила социального дистанцирования. Там теперь действует запрет на собрания более 100 человек на митингах, концертах и прочих мероприятиях. Число людей на спортивных мероприятиях и религиозных церемониях сократили до 30-50%. Также введен запрет на танцы в ночных клубах и распитии напитков в комнатах для караоке.

В Пакистане суточный прирост случаев заражения коронавирусом составил 2 тыс. 547, свидетельствуют данные минздрава страны. Это почти на 250 случаев больше, чем накануне (2 тыс. 298), однако в целом показатели суточных случаев коронавируса стабильны. По данным статистического сайта Worldometer, ежесуточный прирост превышает 2 тыс. с 13 ноября.

За последние 24 часа в Пакистане скончались 18 инфицированных COVID-19, что в два раза меньше показателя, зафиксированного в среду. При этом зарегистрировали 886 выздоровевших за сутки.

Всего с начала пандемии в стране диагностировали почти 366 тыс. случаев заражения коронавирусом, число летальных исходов среди заболевших превышает отметку в 7 тыс. Между тем, более 326,6 тыс. инфицированных вылечились.

Власти Индонезии сообщили в четверг о 4 тыс. 798 новых случаях коронавируса, что более чем на 500 случаев выше, чем было зафиксировано в среду. 16 и 17 ноября суточный прирост заражений составлял менее 4 тыс. Кроме того, за сутки скончались 97 людей с коронавирусом.

По данным минздрава страны, за последние 24 часа зарегистрировали 4 тыс. 265 выздоровлений, что увеличило общее число успешно переболевших коронавирусом до более 406 тыс.

Ранее президент страны Джоко Видодо призвал правительство составить план вакцинации населения и задействовать всех медицинских работников для его реализации.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, всего в Индонезии за время пандемии выявили более 483 тыс. случаев заражения коронавирусом, 15,6 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.