Избранный президент Молдавии намерена развивать стратегическое партнерство с Украиной

Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила о намерении развивать стратегическое сотрудничество с Украиной. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе партии "Действие и солидарность", которую возглавляет Санду, об этом она заявила накануне на встрече с послом Украины в РМ Марко Шевченко.

Санду поблагодарила за поздравление президента Украины Владимира Зеленского и высказалась за "размораживание двусторонних отношений и синхронизацию деятельности в контексте процесса европейской интеграции".

"У нас много общих проблем, а также много возможностей, которых мы можем достичь вместе. Мы должны вывести Молдавию из изоляции и немедленно разморозить двусторонние отношения с Украиной. У Молдавии и Украины есть полная повестка дня, работа над которой будет возобновлена в ближайшее время", - подчеркнула избранный президент.

Как сообщал "Интерфакс", президент Украины Владимир Зеленский среди первых поздравил Майю Санду с победой на выборах. В настоящее время уже готовится официальный визит Санду в Киев. Он может состояться в начале следующего года, сразу после ее вступления в должность.

Санду заявила о намерении "вывести Молдавию из международной изоляции", а также деблокировать отношения с соседними Румынией и Украиной. За четыре года на посту президента Игорь Додон ни разу не встречался с президентами этих стран.