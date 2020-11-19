Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

18.11 $/bbl   WTI 41.82 0.39 Brent 44.34 0.59

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 19.11.2020 22:27

Избранный президент Молдавии намерена развивать стратегическое партнерство с Украиной

Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила о намерении развивать стратегическое сотрудничество с Украиной. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе партии "Действие и солидарность", которую возглавляет Санду, об этом она заявила накануне на встрече с послом Украины в РМ Марко Шевченко.

Санду поблагодарила за поздравление президента Украины Владимира Зеленского и высказалась за "размораживание двусторонних отношений и синхронизацию деятельности в контексте процесса европейской интеграции".

"У нас много общих проблем, а также много возможностей, которых мы можем достичь вместе. Мы должны вывести Молдавию из изоляции и немедленно разморозить двусторонние отношения с Украиной. У Молдавии и Украины есть полная повестка дня, работа над которой будет возобновлена в ближайшее время", - подчеркнула избранный президент.

Как сообщал "Интерфакс", президент Украины Владимир Зеленский среди первых поздравил Майю Санду с победой на выборах. В настоящее время уже готовится официальный визит Санду в Киев. Он может состояться в начале следующего года, сразу после ее вступления в должность.

Санду заявила о намерении "вывести Молдавию из международной изоляции", а также деблокировать отношения с соседними Румынией и Украиной. За четыре года на посту президента Игорь Додон ни разу не встречался с президентами этих стран.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОЛДАВИЯ, САНДУ, УКРАИНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Избранный президент Молдавии заявила о намерении развивать отношения с Россией на взаимовыгодной основе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]