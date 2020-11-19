Жителей ФРГ ждут тяжелые месяцы, но есть надежда на появление вакцины от коронавируса - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что впереди жителей ФРГ ждут тяжелые месяцы в свете дальнейшего распространения коронавируса.

"Перед нами лежат тяжелые зимние месяцы, потому что вирус, как и грипп, в закрытых помещениях распространяется быстрее в первую очередь из-за того, что при холоде наша слизистая оболочка становится более чувствительной", - сказала Меркель в четверг в ходе разговора по видеосвязи со специалистами по уходу за больными и самими гражданами, нуждающимся в таком уходе.

По ее словам, тем не менее, есть надежда.

"Хорошая новость состоит в том, что у нас есть надежда на прививку, и мы заказали эти прививки для всего ЕС. Ждем, что их будут производить и вначале допустят на рынок", - сказала она.

По словам Меркель, прививать в первую очередь начнут медперсонал и пожилых граждан.

По данным института Роберта Коха, за последние сутки число заразившихся COVID-19 в Германии составило 22 тыс. 609.