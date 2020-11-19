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Дальнее зарубежье 19.11.2020 17:57

Жителей ФРГ ждут тяжелые месяцы, но есть надежда на появление вакцины от коронавируса - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что впереди жителей ФРГ ждут тяжелые месяцы в свете дальнейшего распространения коронавируса.

"Перед нами лежат тяжелые зимние месяцы, потому что вирус, как и грипп, в закрытых помещениях распространяется быстрее в первую очередь из-за того, что при холоде наша слизистая оболочка становится более чувствительной", - сказала Меркель в четверг в ходе разговора по видеосвязи со специалистами по уходу за больными и самими гражданами, нуждающимся в таком уходе.

По ее словам, тем не менее, есть надежда.

"Хорошая новость состоит в том, что у нас есть надежда на прививку, и мы заказали эти прививки для всего ЕС. Ждем, что их будут производить и вначале допустят на рынок", - сказала она.

По словам Меркель, прививать в первую очередь начнут медперсонал и пожилых граждан.

По данным института Роберта Коха, за последние сутки число заразившихся COVID-19 в Германии составило 22 тыс. 609.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КОРОНАВИРУС, МЕРКЕЛЬ, БУДУЩЕЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]