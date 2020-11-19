ЕИБ выделил Украине 440 млн евро на инфраструктурные проекты

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) одобрил два кредитных проекта для Украины: на 340 млн евро в рамках программы восстановления и на 100 млн евро - на развитие дорог в Луганской области.
Согласно информации на сайте банка, соответствующее решение совет директоров принял на прошлой неделе.
Финансирование в рамках программы восстановления должно быть направлено на создание, восстановление и улучшение общественных зданий, в том числе административных зданий, школ, медицинских центров и больниц, государственных дорог и мостов, а также на поставки коммунальных услуг.
Программа, в частности, ориентирована на объекты, находящиеся на подконтрольных Украине территориях в Донецкой и Луганской областях, а также четырех прилегающих областей - Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской и горсоветов в других областях, чтобы позволить им справиться с притоком внутренних переселенцев, уточняется в сообщении ЕИБ.
Финансирование предполагается предусмотреть для таких секторов, как водоснабжение, энергетика, градостроительство, транспорт.
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