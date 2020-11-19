В составе российского гуманитарного центра в Карабахе созданы структуры, отвечающие за примирение и разминирование

Основной состав российского гуманитарного центра в Нагорном Карабахе приступит к работе в пятницу, 20 ноября, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"Организационное ядро межведомственного центра гуманитарного реагирования 19 ноября самолетами военно-транспортной авиации доставлено в Нагорный Карабах и с 20 ноября приступит к выполнению первоочередных мероприятий", - говорится в сообщении Национального центра.

В составе межведомственного центра гуманитарного реагирования в Нагорном Карабахе - центры координации гуманитарного реагирования "Север" и "Юг", а также сводный отряд МЧС России.

По указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу в составе российского межведомственного центра дополнительно сформировано пять структур: центр гуманитарного разминирования, центр примирения враждующих сторон (в том числе отдел психологической работы, теле- и радиовещательные станции, редакция газеты "Вестник миротворца" - Минобороны РФ), центр транспортного обеспечения, центр медицинского обеспечения, центр торгово-бытового обеспечения, говорится в сообщении.