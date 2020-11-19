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Карабахский конфликт 19.11.2020 18:09

В составе российского гуманитарного центра в Карабахе созданы структуры, отвечающие за примирение и разминирование

Основной состав российского гуманитарного центра в Нагорном Карабахе приступит к работе в пятницу, 20 ноября, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"Организационное ядро межведомственного центра гуманитарного реагирования 19 ноября самолетами военно-транспортной авиации доставлено в Нагорный Карабах и с 20 ноября приступит к выполнению первоочередных мероприятий", - говорится в сообщении Национального центра.

В составе межведомственного центра гуманитарного реагирования в Нагорном Карабахе - центры координации гуманитарного реагирования "Север" и "Юг", а также сводный отряд МЧС России.

По указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу в составе российского межведомственного центра дополнительно сформировано пять структур: центр гуманитарного разминирования, центр примирения враждующих сторон (в том числе отдел психологической работы, теле- и радиовещательные станции, редакция газеты "Вестник миротворца" - Минобороны РФ), центр транспортного обеспечения, центр медицинского обеспечения, центр торгово-бытового обеспечения, говорится в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, КАРАБАХ, МИРОТВОРЦЫ, СТРУКТУРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]