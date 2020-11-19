Под очередные санкции ЕС против Белоруссии подпадут организации и частный бизнес - Боррель

Следующий раунд санкций ЕС против Белоруссии не ограничится физическими лицами, а будет включать организации и частный бизнес, заявил на пресс-конференции в четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Сегодня мы договорились двигаться дальше в подготовке следующего пакета санкций в качестве ответа на жестокие действия властей и в поддержку демократических прав белорусского народа. Эти санкции должны коснуться не только физических лиц, но и организаций, предпринимателей и фирм", - сказал он.
Боррель напомнил, что в рамках первых двух рандов санкций, под ограничительные меры ЕС попали около 50 человек.
О том, что министры иностранных дел стран ЕС в ходе неформальной видеоконференции обсудят в четверг ситуацию в Белоруссии и перспективу дальнейшего расширения санкционного режима в отношении Минска, ранее журналистам сообщил на условиях анонимности высокопоставленный европейский чиновник.
По его словам, "Лукашенко не идет на конструктивный диалог с обществом", и ситуация в Белоруссии за последнее время только ухудшилась. Он отметил продолжение в стране демонстраций и репрессий властей против мирного протестного движения, гибель гражданина от рук силовиков.
В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.
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