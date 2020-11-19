Парламентские выборы в Германии могут пройти 26 сентября 2021 года

Парламентские выборы в Германии могут быть назначены на 26 сентября 2021 года, с таким предложением выступил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.

Как сообщает агентство Dpa, Зеехофер озвучил это предложение по итогам консультаций с представителями федеральных земель и фракций бундестага.

Теперь окончательное решение будет за президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, который должен утвердить дату.