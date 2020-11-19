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Дальнее зарубежье 19.11.2020 20:15

Парламентские выборы в Германии могут пройти 26 сентября 2021 года

Парламентские выборы в Германии могут быть назначены на 26 сентября 2021 года, с таким предложением выступил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.

Как сообщает агентство Dpa, Зеехофер озвучил это предложение по итогам консультаций с представителями федеральных земель и фракций бундестага.

Теперь окончательное решение будет за президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, который должен утвердить дату.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ВЫБОРЫ, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]