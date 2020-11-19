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Карабахский конфликт 19.11.2020 18:50

ООН завершила оценку ущерба пострадавшим от конфликта с Арменией регионам Азербайджана

Совместная оценочная миссия в составе технических экспертов из различных агентств ООН завершила свой четырехдневный визит в пострадавшие от конфликта с Арменией регионы Азербайджана, сообщает бакинский офис ООН.

В состав миссии входили представители Офиса постоянного координатора ООН, ФАО, Международной миграционной организации (IOM), Управления по координации гуманитарной деятельности (OCHA), Программы развития ООН, ЮНИСЕФ, Верховного комиссара по делам беженцев ООН и ВОЗ.

«Миссия встретилась с главами исполнительной власти в Бардинском, Агдамском и Агджабединском районах и посетила различные места, где проживают вынужденные переселенцы, а также общины, пострадавшие от конфликта. Члены миссии также посетили ряд деревень и поселений, прилегающих к зоне конфликта, чтобы оценить масштабы поврежденных жилых домов и гражданской инфраструктуры», - говорится в сообщении.

Миссия подготовит свои выводы, которые позволят разработать соответствующие механизмы гуманитарного реагирования в различных секторах, в дополнение к действиям правительства.

С 27 сентября в результате ракетно-артиллерийских обстрелов со стороны ВС Азербайджана погибли 94 мирных жителя Азербайджана, ранены 414 человек.

В результате армянских обстрелов количество частных жилых домов в Азербайджане пришедших в непригодность составило 3,41 тыс., многоквартирных домов, пришедших в непригодность - 120, поврежденных гражданских объектов – 512.

Кроме этого, значительный урон нанесен субъектам предпринимательства.

А. Мамедов

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Тэги: ООН, РЕГИОНЫ, ОЦЕНКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]