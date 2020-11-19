ООН завершила оценку ущерба пострадавшим от конфликта с Арменией регионам Азербайджана

Совместная оценочная миссия в составе технических экспертов из различных агентств ООН завершила свой четырехдневный визит в пострадавшие от конфликта с Арменией регионы Азербайджана, сообщает бакинский офис ООН.
В состав миссии входили представители Офиса постоянного координатора ООН, ФАО, Международной миграционной организации (IOM), Управления по координации гуманитарной деятельности (OCHA), Программы развития ООН, ЮНИСЕФ, Верховного комиссара по делам беженцев ООН и ВОЗ.
«Миссия встретилась с главами исполнительной власти в Бардинском, Агдамском и Агджабединском районах и посетила различные места, где проживают вынужденные переселенцы, а также общины, пострадавшие от конфликта. Члены миссии также посетили ряд деревень и поселений, прилегающих к зоне конфликта, чтобы оценить масштабы поврежденных жилых домов и гражданской инфраструктуры», - говорится в сообщении.
Миссия подготовит свои выводы, которые позволят разработать соответствующие механизмы гуманитарного реагирования в различных секторах, в дополнение к действиям правительства.
С 27 сентября в результате ракетно-артиллерийских обстрелов со стороны ВС Азербайджана погибли 94 мирных жителя Азербайджана, ранены 414 человек.
В результате армянских обстрелов количество частных жилых домов в Азербайджане пришедших в непригодность составило 3,41 тыс., многоквартирных домов, пришедших в непригодность - 120, поврежденных гражданских объектов – 512.
Кроме этого, значительный урон нанесен субъектам предпринимательства.
А. Мамедов
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