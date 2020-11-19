Боррель уверен, что власти Белоруссии не получат ни евро от оказываемой Брюсселем помощи белорусам

В Брюсселе уверены, что официальный Минск не сможет заполучить средства, которые ЕС выделяет гражданскому обществу Белоруссии в качестве финансовой помощи, заявил на пресс-конференции в четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Я не могу вам сейчас дать четкого ответа, какие каналы мы будем использовать, но будьте уверены, что ни одного евро из денег, выделяемых Европейским Союзом, не поступит режиму", - сказал Боррель.

"Все наши ресурсы, предназначенные Белоруссии, будут направлены на помощь гражданскому обществу", - подчеркнул он.

Боррель в четверг заявил, что министры иностранных дел стран ЕС в ходе неформальной видеоконференции договорились продолжать работу над третьим пакетом санкций в отношении Минска.