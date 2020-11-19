В ЕС сообщили о приостановке переговоров по Brexit из-за болезни COVID-19 одного из членов делегации

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье сообщил о приостановке переговоров между Лондоном и Брюсселем по вопросам торговли из-за выявленного случая заражения коронавирусом члена европейской делегации.
"Мы приняли решение приостановить переговоры на непродолжительное время", - написал Барнье в твиттере.
Он указал, что "один из участников переговоров в моей команде сдал положительный тест на COVID-19".
Главный британский переговорщик Дэвид Фрост в свою очередь отметил в твиттере, что "здоровье наших команд - на первом месте".
Великобритания ведет сложные переговоры с ЕС об отношениях сторон после Brexit. При этом считается, что именно сейчас переговорный процесс достиг особенно важного этапа.
В конце 2020 года завершается переходный период перед окончательным выходом Великобритании из ЕС. Предполагалось, что за это время стороны договорятся о принципах дальнейших отношений в самых разных сферах.
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