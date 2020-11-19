Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

18.11 $/bbl   WTI 41.82 0.39 Brent 44.34 0.59

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 19.11.2020 19:51

Нефть дешевеет на опасениях из-за коронавируса, Brent - $44,19 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются в четверг на опасениях по поводу спроса в связи с продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19 по всему миру, а также новым витком карантинных мер в США.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:18 в четверг составляет $44,19 за баррель, что на $0,15 (0,34%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $41,62 за баррель, что на $0,2 (0,48%) ниже уровня предыдущих торгов.

За предыдущие две сессии цены на нефть выросли более чем на 4% благодаря новостям об успехе испытаний сразу нескольких вакцин от коронавируса. Однако в четверг рынок пошел вниз на новостях о новых ограничениях в Нью-Йорке, который был эпицентром пандемии во время первой волны. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о временном закрытии школ и полном переводе учащихся на дистанционное обучение.

В целом в США заболеваемость COVID-19 растет, а число смертей от коронавирусной инфекции уже превысило 250 тыс.

Количество американцев, которые в этом году отправятся путешествовать во время каникул по случаю Дня благодарения, может упасть на 45% по сравнению с прошлым годом, несмотря на снижение цен на бензин до минимума с 2016 года для этого времени года, свидетельствуют результаты опроса GasBuddy.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC), собиравшийся на этой неделе, отложил на две недели принятие рекомендации по тому, стоит ли увеличивать нефтедобычу на 2 млн б/с или лучше подождать, хотя очевидных причин для роста спроса или невероятных событий для падения предложения не предвидится.

При этом, по данным агентства Bloomberg, противоречия в рамках картеля растут. ОАЭ, в частности, высказывают недовольство своей квотой по снижению нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ на фоне роста напряженности в отношении возможного увеличения квот, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. По информации агентства, страна даже рассматривает возможность выхода из ОПЕК+.

Между тем Саудовская Аравия в сентябре увеличила экспорт на 1,6% относительно предыдущего месяца, при этом добыча практически не изменилась, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI). Ирак в сентябре увеличил экспорт нефти на 0,9% относительно предшествующего месяца, добыча выросла на 0,6%. Согласно предварительным оценкам JODI, США в сентябре нарастили добычу нефти на 1,5%.

Тем временем, S&P Global Platts прогнозирует рост импорта нефти в Японию в ноябре до семимесячного максимума, поскольку нефтеперерабатывающие компании увеличили закупки на Ближнем Востоке в преддверии зимнего отопительного сезона. В сентябре Япония импортировала 2,14 млн б/с - минимум за последние 53 года.

По прогнозу агентства, в ноябре объем переработки нефти в стране составит в среднем 2,5 млн б/с, в декабре - 2,65 млн б/с, а в январе 2021 года он вырастет до 2,8 млн б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


Похожие новости


Нефть увеличила потери на опасениях из-за коронавируса, Brent - $43,88 за баррель Цены на нефть опускаются после двух дней подъема, Brent подешевела до $44,21 за баррель Нефть продолжает дорожать после данных о запасах в США, Brent - $44,45 за баррель Нефть дорожает на итогах встречи ОПЕК+ и ожиданиях данных о запасах в США, Brent - $44,21 за баррель Нефтяные цены слабо меняются на отсутствии рекомендаций ОПЕК+, Brent - $43,77 за баррель Вакцина, рост спроса в Китае и Индии дают надежду рынку нефти - министр энергетики Саудовской Аравии

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]