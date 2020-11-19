Нефть дешевеет на опасениях из-за коронавируса, Brent - $44,19 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются в четверг на опасениях по поводу спроса в связи с продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19 по всему миру, а также новым витком карантинных мер в США.
Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:18 в четверг составляет $44,19 за баррель, что на $0,15 (0,34%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $41,62 за баррель, что на $0,2 (0,48%) ниже уровня предыдущих торгов.
За предыдущие две сессии цены на нефть выросли более чем на 4% благодаря новостям об успехе испытаний сразу нескольких вакцин от коронавируса. Однако в четверг рынок пошел вниз на новостях о новых ограничениях в Нью-Йорке, который был эпицентром пандемии во время первой волны. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о временном закрытии школ и полном переводе учащихся на дистанционное обучение.
В целом в США заболеваемость COVID-19 растет, а число смертей от коронавирусной инфекции уже превысило 250 тыс.
Количество американцев, которые в этом году отправятся путешествовать во время каникул по случаю Дня благодарения, может упасть на 45% по сравнению с прошлым годом, несмотря на снижение цен на бензин до минимума с 2016 года для этого времени года, свидетельствуют результаты опроса GasBuddy.
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC), собиравшийся на этой неделе, отложил на две недели принятие рекомендации по тому, стоит ли увеличивать нефтедобычу на 2 млн б/с или лучше подождать, хотя очевидных причин для роста спроса или невероятных событий для падения предложения не предвидится.
При этом, по данным агентства Bloomberg, противоречия в рамках картеля растут. ОАЭ, в частности, высказывают недовольство своей квотой по снижению нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ на фоне роста напряженности в отношении возможного увеличения квот, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. По информации агентства, страна даже рассматривает возможность выхода из ОПЕК+.
Между тем Саудовская Аравия в сентябре увеличила экспорт на 1,6% относительно предыдущего месяца, при этом добыча практически не изменилась, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI). Ирак в сентябре увеличил экспорт нефти на 0,9% относительно предшествующего месяца, добыча выросла на 0,6%. Согласно предварительным оценкам JODI, США в сентябре нарастили добычу нефти на 1,5%.
Тем временем, S&P Global Platts прогнозирует рост импорта нефти в Японию в ноябре до семимесячного максимума, поскольку нефтеперерабатывающие компании увеличили закупки на Ближнем Востоке в преддверии зимнего отопительного сезона. В сентябре Япония импортировала 2,14 млн б/с - минимум за последние 53 года.
По прогнозу агентства, в ноябре объем переработки нефти в стране составит в среднем 2,5 млн б/с, в декабре - 2,65 млн б/с, а в январе 2021 года он вырастет до 2,8 млн б/с.
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