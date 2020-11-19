Лавров дал своему французскому коллеге разъяснения по поводу миротворческой миссии в Карабахе - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров разъяснил своему французскому коллеге Жан-Иву Ле Дриану параметры участия российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе, сообщает МИД РФ.

В сообщении российского внешнеполитического ведомства, распространенном в четверг, отмечается, что разговор министров состоялся 19 ноября.

"Лавров разъяснил параметры участия российских миротворческих сил, а также функции Межведомственного центра гуманитарного реагирования", - отмечается в сообщении.

Между тем, в минувший понедельник в госдепе США по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств США и Франции Майка Помпео и Ле Дриана заявили, что у Парижа и Вашингтона "все еще существует много вопросов, которые требуют ясности от русских относительно параметров этого соглашения (по Нагорному Карабаху - ИФ), и это включает роль Турции".

В ходе телефонного разговора Лаврова и Ле Дриана, как сообщает МИД РФ, стороны "обсудили ситуацию вокруг нагорно-карабахского урегулирования, сложившуюся по итогам посреднических усилий, предпринятых Россией в целях полного прекращения огня и всех военных действий в зоне конфликта". При этом "была подчеркнута важность обеспечения выполнения положений трехстороннего заявления президентов России, Армении и Азербайджана от 9 ноября", говорится в сообщении.

"Министры согласились, что в настоящее время основными приоритетами являются вопросы безопасного возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев, разблокирования всех экономических и транспортных коммуникаций региона, оказания гуманитарной помощи и восстановления гражданской инфраструктуры", - сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Кроме того, как отмечается в документе, "главы МИД России и Франции обменялись мнениями о дальнейших шагах в целях долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха в равных интересах азербайджанского и армянского народов на основе принципов, согласованных в рамках Минской группы ОБСЕ".