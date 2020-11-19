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Карабахский конфликт 19.11.2020 20:37

Лавров дал своему французскому коллеге разъяснения по поводу миротворческой миссии в Карабахе - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров разъяснил своему французскому коллеге Жан-Иву Ле Дриану параметры участия российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе, сообщает МИД РФ.

В сообщении российского внешнеполитического ведомства, распространенном в четверг, отмечается, что разговор министров состоялся 19 ноября.

"Лавров разъяснил параметры участия российских миротворческих сил, а также функции Межведомственного центра гуманитарного реагирования", - отмечается в сообщении.

Между тем, в минувший понедельник в госдепе США по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств США и Франции Майка Помпео и Ле Дриана заявили, что у Парижа и Вашингтона "все еще существует много вопросов, которые требуют ясности от русских относительно параметров этого соглашения (по Нагорному Карабаху - ИФ), и это включает роль Турции".

В ходе телефонного разговора Лаврова и Ле Дриана, как сообщает МИД РФ, стороны "обсудили ситуацию вокруг нагорно-карабахского урегулирования, сложившуюся по итогам посреднических усилий, предпринятых Россией в целях полного прекращения огня и всех военных действий в зоне конфликта". При этом "была подчеркнута важность обеспечения выполнения положений трехстороннего заявления президентов России, Армении и Азербайджана от 9 ноября", говорится в сообщении.

"Министры согласились, что в настоящее время основными приоритетами являются вопросы безопасного возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев, разблокирования всех экономических и транспортных коммуникаций региона, оказания гуманитарной помощи и восстановления гражданской инфраструктуры", - сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Кроме того, как отмечается в документе, "главы МИД России и Франции обменялись мнениями о дальнейших шагах в целях долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха в равных интересах азербайджанского и армянского народов на основе принципов, согласованных в рамках Минской группы ОБСЕ".

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Тэги: РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, МИД, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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