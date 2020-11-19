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Дальнее зарубежье 19.11.2020 23:34

Боррель назвал США главным стратегическим союзником ЕС

Неформальная видеоконференция глав МИД стран ЕС в четверг стала первой возможностью для министров обменяться мнениями о направлении, по которому будут развиваться трансатлантические отношения после выборов в США, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"В любом случае нам нужен общий подход с целью усилить наши отношения дружбы и партнерства с тем, кто является нашим стратегическим союзником номер один", - сказал высокий представитель ЕС по иностранным делам на пресс-конференции по итогам виртуального министерского совещания.

С другой стороны, добавил он, "ЕС - лучший партнер для Соединенных Штатов".

Он выразил надежду, что Совет ЕС по иностранным делам, запланированный на 7 декабря, сможет прийти к такому подходу. Боррель сообщил, что, когда новый госсекретарь США приступит к своим обязанностям, он пригласит его принять участие в Совете ЕС.

В повестке видеоконференции была также обстановка в Афганистане. Состоялось обсуждение предстоящей 23-24 ноября донорской конференции по Афганистану. В ЕС рассчитывают стимулировать через эту конференцию поддержку афганского народа в рамках мирного процесса и послать своей финансовой помощью сигнал солидарности.

"Министры при этом подчеркнули важность доведения (до афганской стороны) послания о том, что использование этой помощи должно быть обставлено очень четкими условиями (здорового) управления", - уточнил Боррель.

Главы МИД стран ЕС рассмотрели ситуацию в Нагорном Карабахе. По словам Борреля, Евросоюз готов внести свой вклад в попытки добиться устойчивого мира в этом регионе, который он расценил как "ключевой в нашем непосредственном соседстве".

В Ливии, считает глава дипломатии ЕС, замечены обнадеживающие знаки положительного поворота в конфликте. "Тем не менее, не следует недооценивать трудности, которые еще предстоит преодолеть. И это причина, по которой Берлинский процесс под эгидой ООН, направленный на конструктивный поиск политического решения для ливийцев усилиями самих ливийцев и без внешнего вмешательства, заслуживает нашей всецелой и полной поддержки", - заявил высокий представитель ЕС.

Говоря об Эфиопии, которую также обсуждали в четверг министры иностранных дел стран ЕС, Боррель выразил обеспокоенность "ситуацией в регионе Тыграй - насилием против этнического сообщества, проявлениями жестокости и нарушением прав человека". Он отметил реальную опасность крупного гуманитарного кризиса в регионе. Главы МИД, по его словам, призвали к диалогу и прекращению насилия. Боррель сообщил, что разговаривал по телефону с партнерами из Эфиопии и региона и предлагал помощь ЕС в политическом решении кризиса. Евросоюз выделил финансовые ресурсы для помощи беженцам, которые покидают зону конфликта.

Министры иностранных дел отметили дальнейшее ухудшение ситуации в Восточном Средиземноморье, они выразили свою солидарность Кипру и Греции и "расценили недавние заявления и действия Турции как противоречащие резолюциям ООН и как источник разжигаемой напряженности". "Мы полагаем, что Турция должна понять, что такое поведение расширяет пропасть, которая отделяет ее от ЕС", - сказал Боррель.

Состоялась также дискуссия о том, "как Европейский союз может защитить и усовершенствовать многостороннюю систему". Эта дискуссия внесла вклад в совместную стратегию роли ЕС в многосторонности, объяснил Боррель. Он вместе с Еврокомиссией планирует представить ее в начале следующего года.

Виртуальная встреча глав МИД стран ЕС завершилась обменом мнениями с министром иностранных дел Палестины Риядом аль-Малики. "Мы приветствовали недавнее решение палестинской администрации возобновить диалог с Израилем", - сказал Боррель. Министры, отметил он, подчеркнули важность перезапуска израильско-палестинских переговоров с целью достичь прочного урегулирования конфликта. Они высказали свою обеспокоенность продолжением поселенческой политики Израиля на оккупированных палестинских территориях, что подрывает перспективу урегулирования через сосуществование двух государств.

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Тэги: ЕС, США, СОЮЗНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]