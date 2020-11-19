Ливия увеличила добычу нефти до 1,25 млн б/с, обсуждает с Total дальнейший рост

Ливия нарастила добычу нефти до 1,25 млн баррелей в сутки (б/с), сообщил глава ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саналла.
Саналла провёл встречу с главой структуры Total на Ближнем Востоке и в Северной Африке - Total Exploration and Production - Стивеном Мишелем, на которой представитель французской компании выразил желание расширить инвестиционную базу Total в Ливии и увеличить объемы добычи в стране, говорится в сообщении.
Мишель дал понять, что его компания готова оказать поддержку и расширить сотрудничество со своим стратегическим партнером в лице NOC.
В настоящее время Ливия освобождена от обязательств сокращать добычу нефти вместе со странами ОПЕК+ из-за проходивших в стране военных действий. Глава NOC Мустафа Саналла в начале ноября заявил, что страна будет готова присоединиться к сделке ОПЕК+ только при достижении стабильного производства на уровне 1,7 млн б/с.
Добыча нефти Ливии до военного кризиса составляла порядка 1,1-1,2 млн б/с, а в начале 2020 года упала ниже 100 тыс. б/с. В октябре, по данным ОПЕК, производство нефти в стране составляло 450 тыс. б/с. В начале ноября NOC сообщила о том, что объём перевалил за 1 млн б/с. Глава NOC после заключения перемирия в сентябре сообщал о планах по увеличению нефтедобычи до рекордного уровня в 1,3 млн б/с.
Лавров дал своему французскому коллеге разъяснения по поводу миротворческой миссии в Карабахе - МИД РФ
ООН завершила оценку ущерба пострадавшим от конфликта с Арменией регионам Азербайджана
В составе российского гуманитарного центра в Карабахе созданы структуры, отвечающие за примирение и разминирование
Оксфордская вакцина от COVID-19 демонстрирует успехи у испытуемых старше 70 лет - исследование
В Азербайджане зафиксирован новый антирекорд по числу заражений COVID-19 – около 2,6 тыс. человек
Турпоток в Азербайджан в январе-октябре сократился в 3,7 раза из-за COVID-19
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Жизнеспособность каждой 7-й компании Великобритании под сомнением - опрос ONS
Коронавирус продолжает стремительно распространяться в странах Азии, власти ужесточают меры
Глава оппозиционной партии призывает Пашиняна покинуть пост премьера Армении
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Сообщение пресс-службы ЗАО «Азербайджанские Авиалинии»
AccessBank предлагает фермерам новые микрокредиты
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности
Ответы на 10 основных вопросов по миру в Карабахе
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты