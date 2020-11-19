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ТЭК 19.11.2020 21:33

Ливия увеличила добычу нефти до 1,25 млн б/с, обсуждает с Total дальнейший рост

Ливия нарастила добычу нефти до 1,25 млн баррелей в сутки (б/с), сообщил глава ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саналла.

Саналла провёл встречу с главой структуры Total на Ближнем Востоке и в Северной Африке - Total Exploration and Production - Стивеном Мишелем, на которой представитель французской компании выразил желание расширить инвестиционную базу Total в Ливии и увеличить объемы добычи в стране, говорится в сообщении.

Мишель дал понять, что его компания готова оказать поддержку и расширить сотрудничество со своим стратегическим партнером в лице NOC.

В настоящее время Ливия освобождена от обязательств сокращать добычу нефти вместе со странами ОПЕК+ из-за проходивших в стране военных действий. Глава NOC Мустафа Саналла в начале ноября заявил, что страна будет готова присоединиться к сделке ОПЕК+ только при достижении стабильного производства на уровне 1,7 млн б/с.

Добыча нефти Ливии до военного кризиса составляла порядка 1,1-1,2 млн б/с, а в начале 2020 года упала ниже 100 тыс. б/с. В октябре, по данным ОПЕК, производство нефти в стране составляло 450 тыс. б/с. В начале ноября NOC сообщила о том, что объём перевалил за 1 млн б/с. Глава NOC после заключения перемирия в сентябре сообщал о планах по увеличению нефтедобычи до рекордного уровня в 1,3 млн б/с.

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Тэги: ЛИВИЯ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]