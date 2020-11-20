Жизнеспособность каждой 7-й компании Великобритании под сомнением - опрос ONS

Каждая седьмая британская компания (14%) заявила об очень низкой уверенности или полном ее отсутствии относительно того, что она сможет выжить в следующие три месяца, свидетельствуют результаты исследования Национального статистического управления (ONS) страны.
Около 40% оценивают вероятность этого как умеренную, еще столько же - как высокую.
Особенно подорвана вера в будущее в сфере общественного питания и оказания услуг по размещению, в которых 34% респондентов заявили о практически полном отсутствии надежд на продолжение работы. Данные отрасли наиболее сильно пострадали от экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
В настоящее время удаленно работает около 28% сотрудников опрошенных компаний, на своих обычных рабочих местах находятся 60%. При этом 9% пребывают в неоплачиваемом или частично оплачиваемом отпуске.
Сбор данных ONS проводился с 19 октября до 15 ноября, в нем приняли участие около 10,5 тыс. компаний страны.
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