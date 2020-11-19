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Регион 19.11.2020 23:53

Глава оппозиционной партии призывает Пашиняна покинуть пост премьера Армении

Председатель оппозиционной партии "Родина", экс-директор Службы нацбезопасности Артур Ванецян призвал премьера Армении Никола Пашиняна признать свою вину в поражении в карабахской войне и уйти в отставку под гарантии физической безопасности.

"Я лично и мои политические партнеры готовы дать Пашиняну и его семье гарантии физической безопасности. Никто не причинит им вреда", - сказал Ванецян в интервью телеканалу "Пятый канал".

Он также заявил, что оппозиционные политические силы пока не обсуждали кандидатуру нового премьера.

"Должны быть проведены новые парламентские выборы, сформировано временное правительство переходного периода, должен быть временный премьер-министр, и им могу быть я или любой другой из наших политических партнеров", - отметил Ванецян.

15 ноября суд освободил из-под ареста Ванецяна, обвиненного в подготовке убийства Пашиняна.

Ранее Служба национальной безопасности (СНБ) Армении заявила о предотвращении попытки убийства Пашиняна.

По подозрению в подготовке преступления были задержаны Ванецян, бывший руководитель парламентской фракции возглавляемой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканской партии Ваграм Багдасарян, командир добровольческого отряда "Сисакан" Ашот Минасян.

По данным следствия, участники преступного сговора намеревались лишить жизни премьер-министра Армении, добиться смены власти.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОППОЗИЦИОНЕР, ПРЕМЬЕР, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]