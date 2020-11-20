Армия Азербайджана вступила в Агдам - Минобороны Азербайджана

Подразделения армии Азербайджана вступили в Агдамский район, сообщает Минобороны Азербайджана.
“Согласно трехстороннему заявлению, подписанному лидерами Азербайджана, РФ и Армении, 20 ноября подразделения азербайджанской армии вошли в Агдамский район”, - отмечается в сообщении.
Х.Насирзаде
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