Армия Азербайджана вступила в Агдам - Минобороны Азербайджана

Подразделения армии Азербайджана вступили в Агдамский район, сообщает Минобороны Азербайджана.

“Согласно трехстороннему заявлению, подписанному лидерами Азербайджана, РФ и Армении, 20 ноября подразделения азербайджанской армии вошли в Агдамский район”, - отмечается в сообщении.







Х.Насирзаде