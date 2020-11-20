Байден определился с кандидатурой министра финансов

Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, сообщил, что принял решение о том, кто займет должность главы Минфина.

"Вы увидите, что это кто-то, кого примут все элементы Демократической партии", - сказал Байден в ходе пресс-конференции.

Он добавил, что о своем решении сообщит "скоро" - либо до, либо сразу после Дня благодарения, который состоится в этом году 26 ноября.

Ранее СМИ среди возможных кандидатов на пост главы Минфина США в администрации Байдена называли члена совета управляющих ФРС Лаэль Брейнард, экс-замминистра финансов Сару Блум Раскин, сенатора Элизабет Уоррен, бывшего вице-главу ФРС Роджера Фергюсона, главу фирмы Ariel Investments Меллоди Хобсон и еще одного члена руководства ФРС Рафаэля Бостика.