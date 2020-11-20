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Дальнее зарубежье 20.11.2020 09:31

Байден определился с кандидатурой министра финансов

Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, сообщил, что принял решение о том, кто займет должность главы Минфина.

"Вы увидите, что это кто-то, кого примут все элементы Демократической партии", - сказал Байден в ходе пресс-конференции.

Он добавил, что о своем решении сообщит "скоро" - либо до, либо сразу после Дня благодарения, который состоится в этом году 26 ноября.

Ранее СМИ среди возможных кандидатов на пост главы Минфина США в администрации Байдена называли члена совета управляющих ФРС Лаэль Брейнард, экс-замминистра финансов Сару Блум Раскин, сенатора Элизабет Уоррен, бывшего вице-главу ФРС Роджера Фергюсона, главу фирмы Ariel Investments Меллоди Хобсон и еще одного члена руководства ФРС Рафаэля Бостика.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, БАЙДЕН, МИНФИН, КАНДИДАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]